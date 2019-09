Ranomi is een heks en Memphis nu ook model

Buitenspelen Bij speeltuin Boyke barst het van spontaan speelple­zier

10:45 BREDA - Waar kunnen kinderen in West-Brabant naartoe om vrijuit te bewegen, te ontdekken en te leren hun grenzen te verleggen? In de serie buitenspelen dit keer Boykes Speelhoeve, een buurtspeeltuin in de Bredase wijk Tuinzigt.