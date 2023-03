Ramadan en sporten? Zelfdiscipline is sterker dan honger, vindt Veghelse bokscoach

Interview Vera Hersbach is de nieuwe directeur van S&L Zorg: ‘Ik denk dat de samenle­ving kan leren van onze cliënten’

Voor Vera Hersbach (51) klopte alles aan de vacature ‘bestuurder S & L Zorg’. Sinds november zwaait ze de scepter over 800 medewerkers en 380 mensen met een verstandelijke beperking in Roosendaal en Bergen op Zoom. ,,De doelgroep is overal om me heen. Daar geniet ik elke dag van.”