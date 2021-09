Ralph Behouden belandde vanuit het jappenkamp op de CADI-wagen: ‘Ik had mijn diensttijd niet willen missen’

Ralph Behouden: ,,Ik ben net voor het uitbreken van de oorlog in Nederlands-Indië geboren en nadat wij uit de jappenkampen zijn bevrijd naar Nederland gekomen. In 1960 zou ik voor 18 maanden in militaire dienst moeten, maar daar voelde ik weinig voor. Ik zocht uitwegen om daaraan te kunnen ontkomen. In die tijd stimuleerde de Nederlandse regering om op hun kosten te emigreren. En als je over de helft van de emigratie-aanvraag heen was, kon je vrijstelling krijgen.”