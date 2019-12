Radio 8FM is deze oudjaarsdag voor het laatst te horen

FNV wil af van vrijwilli­gers op buurtbus West-Bra­bant: ‘Ze zijn gevaarlijk’

7:00 BREDA/DEN BOSCH - Buurtbussen in West-Brabant mogen niet langer worden bestuurd door vrijwilligers. Deze chauffeurs zijn over het algemeen niet goed genoeg opgeleid en vaak erg oud. Bovendien houden ze zich regelmatig niet aan de regels, bijvoorbeeld door te veel reizigers mee te nemen. Dat is niet alleen gevaarlijk, de inzet van vrijwilligers leidt ook tot werkverdringing.