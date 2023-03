Racen, afknallen, hakken en plunderen; alles voor de goedgevulde prijzenpot

Iryna Kravchenko wist haar schilderij­en met veel moeite uit Kiev te krijgen, nu zijn ze te zien in Den Bosch

DEN BOSCH - Zelf zat Iryna Kravchenko in Londen toen de oorlog in haar thuisland Oekraïne uitbrak. Bij gebrek aan elektriciteit moesten haar kunstwerken vanaf de 25ste verdieping van een flat naar beneden gesjouwd worden. Nu zijn ze in Den Bosch, en voor iedereen te zien.