Rabobank sluit drie geldautomaten in Nieuw-Vossemeer, Halsteren en Roosendaal

Enorme partij tabak gevonden bij inval bedrijfspand Tilburg, verkoopwaarde van hon­derd­dui­zen­den euro's

6:34 TILBURG – Bij een inval in een bedrijfsgebouw aan de Centaurusweg in Tilburg is de politie op een enorme partij tabak gestuit, vermoedelijk afkomstig van illegale sigarettenhandel. Als de rookwaar op de markt zou zijn gekomen, was de staat naar eerste schattingen honderdduizenden euro’s misgelopen. Drie verdachten zouden zijn opgepakt, maar dat is nog niet bevestigd.