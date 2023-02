Raadsbrede steun voor redding gezondheidscentrum Ruwaard: ‘Unieke stap is helaas nodig’

Voor de zekerheid sprak huisarts Marjolein Schot de raadscommissie Ruimte donderdagavond toch nog even toe. Ze schetste dat het sowieso lastig is om nieuwe praktijkhouders te vinden voor de Ruwaard, waar relatief veel sociale problemen spelen. ,,Als je kandidaten dan moet ontvangen in een half gesloopt pand helpt dat niet om ze over de streep te trekken”, zo stelde ze met gevoel voor understatement. ,,Wat dreigt is dat vaste praktijkhouders uit de wijk verdwijnen en bewoners straks aangewezen zijn op commerciële invallers, die geen langdurige relatie opbouwen hun patiënten. Wij weten vaak van iemands thuissituatie en hoe dat een rol kan spelen bij klachten. Dat is een enorme meerwaarde.”

‘Commercie holt de zorg uit’

Precies dit voorland inspireerde wethouder Sidney van den Bergh (CDA) bij zijn besluit om hier als gemeente de helpende hand te reiken. ,,Het is een unieke stap voor ons, die helaas nodig is. De kosten van praktijkruimtes voor eerstelijns zorg stijgen al jaren, maar de zorgverzekeraars bewegen niet mee met die markt. Daardoor wordt het voor vaste praktijkhouders steeds lastiger om zich te vestigen. Huisartsen die op commerciële basis werken, hebben sowieso geen belangstelling voor wijken als de Ruwaard. Bovendien draaien zij in de regel geen avond- en weekenddiensten. Dit holt de zorg voor met name kwetsbare mensen uit.”

Quote We zijn het ziekenhuis al kwijt, laten we zorgen dat we de reguliere huisartsen­zorg behouden Steffan Vos, VVD

De VVD is normaal gesproken vooral van marktwerking, maar in dit geval niet, zo liet Steffan Vos blijken. ,,We zijn in Oss het ziekenhuis al kwijt en ook de huisartsenpost gaat weg. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we de reguliere huisartsenzorg behouden. Dat is wel degelijk een kerntaak van de gemeente.”

Kostenstijging van 25 procent

Adrie Geerts (SP) vindt het jammer dat de huisartsen in de Ruwaard uit nood bij de gemeente moesten aankloppen. ,,Als de gemeente eerder had doorgepakt bij de besluitvorming, had het zover niet hoeven komen.” Daarmee refereerde hij aan het relaas van Schot, die zei dat de bouwplannen bij eerdere uitvoering niet waren gestuit op een kostenstijging van 25 procent.

Uiteindelijk concludeerde de voorzitter van de commissie dat het voorstel om garant te staan voor een hypotheek van zes miljoen euro als hamerstuk naar de gemeenteraad van 2 maart kan.

Het nieuwe gezondheidscentrum komt op de plek van wijkcentrum D'n Iemhof. Het schurkt straks tegen de Sterrebosflat aan. Linksvoor het huidige pand van apotheek Hofsteede.