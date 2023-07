Raad wil dat Boxtel inwoners betrekt bij mega-operatie speelterreinen: ‘Ga op tijd met buurt in gesprek’

Tilburgse webshops in kinderkle­ding failliet, ontslag dreigt voor 35 man: ‘Marges zijn flinterdun’

TILBURG - Webshops in kinderkleding als Bofashion, Happybee, Kidsoutlet en Kinderkleding-tekoop.nl staan allemaal op zwart. Het Tilburgse bedrijf achter de winkels, De Kinderkledinggroep, is failliet. Er werken 35 mensen bij het bedrijf dat één van de grootste in zijn soort is.