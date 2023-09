Raad van State toch eens met nieuwe woningen Hoge Randweg

MidZuid op weg naar sloop en nieuwbouw: weinig hobbels te verwachten

OOSTERHOUT - De weg naar sloop en nieuwbouw van sociaal-werkbedrijf MidZuid in Oosterhout is ingeslagen en lijkt op weinig hobbels te stuiten. De gemeenteraad van Oosterhout is woensdagavond als eerste van vier raden bijgepraat. Het kwam tot milde suggesties en vragen.