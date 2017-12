Q-koortspatiënten vinden 15,5 miljoen een mooi gebaar, maar niet genoeg

DEN HAAG / TILBURG - De regering deed de Q-koortsslachtoffers dinsdag een aantal mooie toezeggingen. Toch lijkt het niet genoeg om de civiele rechtszaak tegen de Staat van tafel te krijgen. 'We hebben het hier over de grootste humanitaire crisis van de 21ste eeuw.'

In de brief belooft minister Bruno Bruins (VVD) van Medische Zorg patiënten en nabestaanden een tegemoetkoming van 15,5 miljoen euro, de stichting Q-support is voor drie jaar gered, en risicogroepen worden straks preventief gescreend op chronische Q-koorts. Angela van der Pluijm uit Hank, moeder van het 6-jarige patiëntje Emma, noemt het een warm dekentje. ,,Ik ben zó blij dat Q-support blijft bestaan." Ook Annemieke de Groot, directrice van Q-support, is heel tevreden. ,,Hier hadden we niet meer op gerekend."

'Pleistertje op heel grote wond'

Anderzijds blijft daar bij sommigen die kater die nooit meer weggaat. Want had dit nou echt ruim tien jaar - Q-koorts brak in 2007 uit op een geitenboerderij in Herpen bij Oss - moeten duren? En wat is nou 15,5 miljoen? ,,Het is en blijft een pleistertje op een heel grote wond", oordeelt Bert Brunninkhuis, voorzitter van patiëntenvereniging Q-uestion. ,,We hebben het hier over de grootste humanitaire crisis in ons land van de 21ste eeuw. Zoveel mensen zijn dood, duizenden zijn ziek geworden."

Brunninkhuis is wel blij met het feit dat de regering - voor het eerst - expliciet de nabestaanden noemt. ,,Daar hebben wij heel erg op aangedrongen." Q-koorts kostte minimaal 74 mensen het leven. Daarmee is het de dodelijkste zoönose in de Nederlandse geschiedenis.

Beroep gaat door