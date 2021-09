Q-koortspatiënt heeft weinig aan 15.000 euro van het Rijk: ‘Het gebrek aan erkenning is pijnlijk’

Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Aan ongeveer 2000 patiënten met de diagnose chronische Q-koorts, het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom of een vergelijkbaar ziektebeeld werd het geld in de afgelopen drie jaar overgemaakt. Ook nabestaanden van overleden Q-koortspatiënten kwamen er voor in aanmerking. Het bedrag is geen compensatie of schadevergoeding maar een gebaar ‘om het leed te erkennen’.