PVV’ers verzuimen mondkapje te dragen, andere Statenleden verlaten zaal: ‘Voelen zich onveilig’

Kleinere stations aangepast, maar staatsse­cre­ta­ris kan toegang treinen voor gehandicap­ten toch niet altijd garanderen

LAND VAN CUIJK - De perrons op stations in Cuijk, Vierlingsbeek, Venray en station Heyendaal (Nijmegen) zullen in de komende jaren worden aangepast, zodat rolstoelers ook vanaf deze kleinere stations in de toekomst zelfstandig kunnen reizen. Noodzakelijke aanpassingen zullen uiterlijk 2024 zijn gerealiseerd. Het station in Boxmeer is al aangepast.

15 december