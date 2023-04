Puzzelkwaliteiten gevraagd: Heusden moet meer statushouders een huis aanbieden

video Tanis doet wereldre­cord­po­ging grootste gummibeer gieten

OOSTERHOUT - Het Oosterhoutse bedrijf Tanis is bezig met het maken van de ‘grootste gummybeer ter wereld‘ te maken. De wereldrecordpoging moet uiteindelijk leiden tot een enorme gummibeer van tweeënhalve meter hoog, twee meter breed en één meter diep. Een jurylid van het Guinness Book of Records maakt op vrijdag 14 april bekend of de poging geslaagd is.