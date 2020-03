Pussy Lounge Wintercircus in Aquabest afgeblazen: ‘Het is heel erg jammer, voor de bezoekers en voor ons’

Nieuwe cijfers RIVM: 8 nieuwe coronage­val­len in Breda, in heel Brabant 23 patiënten meer dan gisteren

17:01 Het aantal coronapatiënten in Breda stijgt van 19 naar 27. Dat heeft het RIVM dinsdagmiddag bekendgemaakt. In heel Brabant zijn er sinds maandagmiddag 23 nieuwe patiënten bijgekomen, tot 157 in totaal. Tilburg, dat maandag veel nieuwe gevallen kende, stijgt nu met 2, naar 29 zieken. Het blijft daarmee de gemeente met het grootste aantal coronapatiënten in Nederland.