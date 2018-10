Puber Guy deed geen vlieg kwaad maar wilde gangstarapper worden: jaren later doet de Brabander zijn verhaal

Onderzoek: ‘Een derde vakantie­par­ken West-Bra­bant vergane glorie’

24 oktober DEN BOSCH - Een op de drie vakantieparken in West-Brabant kan worden omschreven als ‘vergane glorie’ of ‘niet vitaal’. Daarmee scoort deze regio het slechtst in verhouding tot andere delen van de provincie. Dat blijkt uit een onderzoek dat Gedeputeerde Staten hebben laten doen onder de 199 vakantieparken in Brabant.