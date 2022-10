PSV tilt de doelpuntenproductie naar een extreem hoog niveau en heeft een ‘koning van de tackle’ in huis

Tien wedstrijden in de eredivisie, 35 goals. PSV weet het net dit seizoen in de meeste nationale wedstrijden makkelijk te laten bollen, vooral dankzij Cody Gakpo en Xavi Simons. Zij zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle goals, iets wat ook zondagmiddag tot uiting kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Maar er was veel meer waarom PSV kiezelhard kon uithalen (6-1).

PSV won zoals vrijwel altijd tegen de Domstedelingen simpel, hoewel er wel een defensieve slipper tussen de eigen treffers zat. Armando Obispo en in mindere mate Philipp Max gingen in de fout, waardoor Sander van de Streek de kans kreeg om PSV eenmaal pijn te doen.

Maar even spannend

Verder was het vooral PSV wat de klok sloeg, omdat bijvoorbeeld Érick Gutiérrez heerste op het middenveld. Hij was de koning van de tackles en gaf PSV extra fysiek vermogen in een wedstrijd die maar even spannend was. ‘Guti’ en ook Ibrahim Sangaré hadden vrijwel alles onder controle en vormden met Joey Veerman een degelijk en aan de bal ook dwingend middenveld, dat soms ver kon opschuiven.

Volledig scherm Érick Gutiérrez heerste tegen FC Utrecht. © ANP

Til scoort

Dat PSV zo simpel won, kwam ook omdat Guus Til zijn rol pakte op een positie die de zijne helemaal niet is. De 24-jarige middenvelder kreeg zoals verwacht een plek in de spits en scoorde twee keer, iets waar PSV zich aan kon vastklampen op momenten dat het stroef liep. Til was afgelopen donderdag aan de bal een ongelukkige schakel tegen FC Zürich, maar kreeg het toch voor elkaar om twee assists op het bord te krijgen.

Zondag was hij dus nog belangrijker en kon Til naast zijn loopwerk een dikke plus noteren op de rendementsmeter.

Koek

Als nummer tien oogde hij dit seizoen niet altijd gelukkig en ging de vaart van PSV door technisch onvermogen van Til soms uit het spel. Gezien zijn scorend vermogen was het helemaal niet zo'n gekke gedachte om hem als vervanger van Luuk de Jong naar het gras te sturen. Til loert op zijn momenten en was er zondag twee keer als de kippen bij op het moment dat de defensie van FC Utrecht open was gereten. Voorzetten van Max en Gakpo gingen er bij hem in als koek.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij zag PSV eenvoudig winnen tegen FC Utrecht. © Marcel van Dorst- EYE4images

Glansrol

Til kreeg nogal wat kritiek in de afgelopen maanden en is daar professioneel mee omgegaan. Onderwijl heeft hij toch al vier goals in de eredivisie achter zijn naam, nadat hij eerder dit seizoen een glansrol pakte in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een ideale wereld is het voor hem in Eindhoven niet, maar de oud-Feyenoorder probeert er zichtbaar het beste van te maken en benut ook zijn kwaliteiten.

Het is zeker denkbaar dat hij donderdag in de uitwedstrijd tegen Arsenal de honneurs nog een keer vanaf de aftrap moet waarnemen, al lijkt Luuk de Jong dan inzetbaar en zal de aanvoerder vermoedelijk net als Noni Madueke meegaan met de selectie.

Guti en Sangaré

Madueke was al bijna speelklaar, maar kreeg zondag nog geen speeltijd van trainer Ruud van Nistelrooij. De coach heeft na de zeperd tegen Cambuur nu echt een basis gevonden waarop hij voort kan borduren, met zoals voor aanvang van dit seizoen al verwacht ‘Guti’ en Sangaré weer in een cruciale rol. Gutiérrez straalde ook zondag in alles uit dat hij absoluut niet meer van plan is om zijn plek nog af te staan.

En nog even over die gemaakte goals: PSV maakte er ook in de acht andere duels van dit seizoen 22. Het gemiddelde ligt internationaal dus wat lager, maar nog steeds op een behoorlijk niveau.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré scoorde tegen FC Utrecht niet, maar was wel weer een van de betere PSV'ers. © Pro Shots / Peter van Gogh