PSV-keeper Jeroen Zoet is vader geworden en Rapper Fresku laat de chefkok in zichzelf los

Oproep Meer dan 2500 meldingen over de eikenpro­ces­sie­rups, waar heb jij hem gespot?

18 juni De eikenprocessierups is een ware plaag aan het worden. Vorige week woensdag hebben we met Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem een kaart gemaakt waar inmiddels al meer dan 2500 locaties zijn gemeld, verspreid over heel Brabant en zelfs in het midden en oosten van Nederland.