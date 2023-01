PSV-fans schrikken van proef met ‘kei dure cola’ in Philips Stadion, bijna 6 euro voor een flesje

Met video Het pollensei­zoen is nu al gestart: ‘Begin aan je medicijnen en zet de zonnebril maar op’

HELMOND - Mensen met last van hooikoorts kunnen beter al binnenblijven: het pollenseizoen is vroegtijdig begonnen. De els en de hazelaar staan nu al in bloei door de zachte weersomstandigheden. Mieke Koenders, klinisch chemicus in het Elkerliek ziekenhuis, geeft een paar handige tips.

9 januari