Provinciehuis woensdag open: boeren welkom voor worstenbrood en koffie, medewerkers geadviseerd thuis te werken

Nieuwsover­zicht | ‘Monster­wesp’ maakt ook in Brabant opmars - Kroegpu­bliek voelt zich voor het blok gezet

5 juli De ‘monsterwesp’ komt steeds vaker voor in Nederland. Er zijn het afgelopen jaar maar liefst zeventien nesten van gevonden. Verder voelen jongeren zich voor het blok gezet, nu er voor een cafébezoek een negatieve coronatest of vaccinatie nodig is. En weet jij wat je moet doen als je met je auto door een enorme plas water bent gereden? Je leest het antwoord op die vraag en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.