Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings wordt voorzitter van D66

Van de ontsnapte zeearend tot het vroeggebo­ren olifantje: hoe gaat het nu met de dieren uit het nieuws?

11:00 Het afgelopen jaar hebben verschillende dieren in Brabant ons flink bezig gehouden. Nu het dierendag is, blikken we terug. Hoe is het nu met de dieren die we in het nieuws zijn tegengekomen?