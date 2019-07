Provinciebestuur: ‘Geen opvang voor in Brabant verdwaalde wasbeer’

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA, Partij voor de Dieren en PVV. De partijen wezen daarin onder meer op de situatie in Limburg, waar de wasbeer overigens veel vaker voorkomt dan in Brabant. Daar stuitte het besluit om de zoogdieren af te schieten op grote weerstand; mede door een ruim 27.000 keer ondertekende petitie van Stichting Aap koos die provincie alsnog voor opvang. Brabant voelt er echter weinig voor daarbij aan te sluiten. ‘Anders dan in Limburg, is in Noord-Brabant slechts sprake van hooguit enkele waarnemingen van zwervende wasberen', schrijft het Brabantse provinciebestuur in een reactie. ‘Omdat het zwervende exemplaren betreft en deze zich niet of nauwelijks laten vangen, is afschot een effectieve maatregel om te voorkomen dat deze invasieve exoten zich in de toekomst in Noord-Brabant vestigen.’