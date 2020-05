Provincie: wolf mag zich niet in de omgeving van Heusden vestigen

Als eerste stap roept ze veehouders op om hun dieren ‘s nachts naar binnen te halen of buiten te beschermen met wolfwerende netten. Ook kunnen ze bij de provincie eventueel nachtkralen lenen.

Verder trekken

,,Als het de wolf moeilijk wordt gemaakt om bij de kudde te komen, zal de wolf verder trekken. Dat is overigens hoe dan ook aannemelijk, omdat deze specifieke wolf een zwervende wolf lijkt te zijn. Een jonge wolf die de roedel heeft verlaten, omdat hij op zoek is naar een nieuw jachtgebied met voldoende wilde prooidieren en een partner. Beide kan de wolf niet vinden in het gebied”, legt Glenn Lelieveld van de Zoogdieren Vereniging Nederland uit.