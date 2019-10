Provincie wil snel uit stikstofimpasse

Poolse bevrijders van Baarle uitgebreid herdacht met 75 vredesvlag­gen

6 oktober BAARLE-NASSAU - ,,We mogen de hoge prijs die onze vaders hebben betaald nooit vergeten", zei Jacek Grabowski zondag bij het Poolse monument voor de Sint Remigiuskerk. De Poolse consul in Brussel was in Baarle vanwege de viering van 75 jaar bevrijding.