Provincie schrikt van hoge aantal verkeersdoden in Brabant: nog niet duidelijk op welke wegen meeste ongelukken gebeurden

Waarschijnlijk is het aantal dodelijke slachtoffers op de provinciale wegen in 2019 gestegen. Volgens Geduputeerde mobiliteit Christophe van der Maat is dat zeer teleurstellend: ,,Het motiveert ons om volop door te gaan met de maatregelen uit het Brabants Verkeersveiligheidsplan. Ik hoop dat we volgend jaar kunnen constateren dat het aantal ongelukken in 2020 harder is gedaald dan afgelopen jaar.”