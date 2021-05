Provincie laat bestrijding jeukrups over aan natuur: ‘Goed dat Brabant niet standaard naar spuit grijpt’

Nieuwsover­zicht | Slachtof­fers Werkendam zijn mannen uit Litouwen - Bezetting coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen wil maar niet omlaag

3 mei De drie mannen die zondag om het leven kwamen bij een grote brand in Werkendam, komen uit Litouwen. De eigenaar van de zaak waarboven de brand woedde, zegt dat er binnen het bedrijf verslagenheid heerst. Er zijn al 5,5 miljoen coronaprikken gezet, maar intussen wil de bezetting in de ziekenhuizen maar niet dalen. Een deel van de oorzaak is waarschijnlijk heel simpel: het was de koudste maand april sinds 35 jaar. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.