Provincie houdt zwembad Droomgaard langer dicht na incident: lucht en water moeten eerst gekeurd worden

Droomgaard had het bad na het incident van woensdag zelf al gesloten. Omdat de provincie in dit geval verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, heeft ze het bad nu ook bestuurlijk gesloten. Een lint rond het gebouw moet badgasten op afstand houden. ‘De eigenaar van het park, Oostappen Groep Vakantieparken, moet maatregelen nemen om problemen met de waterkwaliteit en/of luchtbehandelingsinstallatie in de toekomst te voorkomen’, is te lezen in een persbericht van de provincie.