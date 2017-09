Provincie heeft ondersteuning veehouders nog niet op orde

Te laat op de hoogte

Toch is het vrijdag aan Provinciale Staten om een oordeel te geven over de voortgang van het provinciebestuur. Statenlid Ton Braspenning (CDA) is 'not amused' over de gang van zaken. "Wat mij nog het meeste stoort is dat de plannen al besproken zijn met diverse Brabantse wethouders. Wij kregen de informatie pas later. Provinciale Staten fietst weer achter de feiten aan. We moeten een oordeel geven over zaken waarvan we veel te laat op de hoogte zijn gesteld. Bovendien is het flankerend beleid, tegen eerdere afspraken in, nog niet dichtgetimmerd. Er zijn nog heel veel vragen."