Provincie: 'grote onrust in Brabant om matig werkende luchtwassers'

Brabant telt meer gebieden dan gedacht waar stallen te veel stinken. En door alweer wijzigende regelgeving dreigt opnieuw een reeks juridische procedures een wig te drijven tussen boeren en burgers. De provincie bemerkt 'grote onrust' in Brabant nu blijkt dat sommige luchtwassers veel minder goed werken dan tot nu toe werd aangenomen. Het Rijk zou daarom snel maatregelen moeten nemen, zo staat in een brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Die brief volgt op onderzoek naar zogeheten combiluchtwassers van de universiteit van Wageningen. Deze veelgebruikte installaties zuiveren de lucht die een stal uitstoot, maar doen dat lang niet zo goed als gedacht. In de regelgeving gaan overheden uit van een rendement van 70 tot 85 procent, terwijl dat in de praktijk slechts op 40 procent blijkt te liggen. In Brabant zijn volgens cijfers van de provincie 732 bedrijven met dit soort luchtwassers, die samen ruim 2.000 installaties in gebruik hebben. 'Nu de werking tegenvalt, leidt dit tot veel situaties waarbij omwonenden geuroverlast hebben, terwijl de ondernemers juist te goeder trouw hebben gehandeld om die overlast te beperken', concludeert het provinciebestuur, dat de brief mede baseert op recent overleg met gemeenten.