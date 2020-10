Protest tegen coronaspoedwet in Den Bosch ontbonden omdat demonstranten zich niet aan regels hielden

Hoger beroep loont voor Tilburgse zoon van politie­agen­ten: geen cel meer

13 oktober DEN BOSCH/TILBURG - Het hoger beroep dat een 26-jarige Tilburger instelde tegen zijn celstraf van drie jaar, pakt voor hem goed uit. De drie jaar cel die de rechtbank in Breda hem oplegde, wordt door het gerechtshof in Den Bosch omgezet in een straf van 730 dagen, waarvan 628 voorwaardelijk. Omdat de man al 102 dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet meer terug naar de gevangenis.