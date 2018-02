Prorail boos over levensgevaarlijke valstrik bij spoor Rotterdam - Dordrecht

Video Bart is verlost van de ziekte waardoor hij niet kon opwarmen, nu neemt hij regelmatig een ijsbad

18:08 KAATSHEUVEL - Tot twee jaar geleden had Bart Dankers uit Kaatsheuvel grote problemen met kou-aanvallen. Zijn inwendige 'kachel' werkte niet, waardoor zelfs een kort uitstapje naar buiten, al voor grote problemen kon zorgen. Dat alles veranderde door een ijsbad dat hij nam in Polen en nu is hij zelfs ijstrainer. Woensdagmiddag nam hij nog een koud bad in de Hoefsven in Waalwijk.