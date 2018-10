Prognose: dramatische daling aantal varkenshouders

EINDHOVEN - Over twaalf jaar zijn er nog maar 1000 varkenshouders in Nederland, zo verwacht Rabobank.

De Nederlandse varkenshouderij wordt in de komende jaren gedecimeerd. Het aantal ondernemers zal van 3500 nu dalen tot zo’n 1000 in 2030, waarbij de hardste klappen vallen in de komende vijf jaar.

Dat is de verwachting die Rabobank optekent in het rapport ‘Nederlandse varkenshouderij van de Toekomst’. Dat de varkenssector fors zal inkrimpen, is algemeen bekend, maar de prognose van Rabobank gaat verder dan andere voorspellingen tot dusver.

Ondernemers stoppen onder meer vanwege de stringente regelgeving in Brabant; van oudsher het epicentrum van de varkenshouderij. De provincie besloot vorig jaar dat stallen al per 2022 aan strengere eisen moeten voldoen. Dat dwingt boeren tot forse investeringen op korte termijn. Ook loopt in 2020 de stoppersregeling af; varkenshouders die niet meer kunnen of willen investeren worden gedoogd tot 2020 en beëindigen dan hun bedrijf.

De exacte effecten van het milieubeleid zijn nog niet helder. ,,Maar dat het tot een herstructurering komt, is zeker”, zegt Jan Peter van Ferneij, een van de schrijvers van het rapport.

De laatste decennia nam het aantal bedrijven elke tien jaar met grofweg de helft af. De Nederlandse varkenshouderij bestaat nog uit 4300 bedrijven, gerund door 3500 ondernemers. Gezamenlijk houden zij ongeveer 12,4 miljoen dieren.

Opkoopregeling

Het rijk heeft 200 miljoen uitgetrokken voor de warme sanering van de varkenshouderij. Daarvan is 120 miljoen bestemd voor het uit de markt halen van varkensrechten en het beëindigen van bedrijven die veel overlast veroorzaken. Rabobank schat in dat het totaal aantal varkens door de opkoopregeling met 5 procent slinkt.

De bedrijven die de storm overleven, worden steeds groter. ,,Ondernemers gaan meer dieren houden, maar wel verspreid over meerdere locaties”, aldus Van Ferneij. Onder het huidige gesternte is het voor varkensboeren zeker in Brabant erg moeilijk om bestaande vestigingen uit te breiden. Daarom zullen locaties van stoppende varkenshouders worden overgenomen.