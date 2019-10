Professor Telgen legt uit: ‘Wie optimale zorg wil moet grip hebben op de praktijk’

Telgen is emeritus hoogleraar Inkoop voor de Publieke sector aan de Universiteit Twente. Eindhoven en andere gemeenten hebben hem en collega-onderzoeker Niels Uenk gevraagd of ze bij een nieuwe aanbesteding kunnen verbieden dat zorgaanbieders (te) hoge winsten maken of dat zorgdirecteuren riante salarissen opstrijken. Veel particuliere zorginstellingen in Nederland, ook in deze regio, maken nog altijd forse winsten, zo bleek ook deze zomer uit journalistiek onderzoek van Follow the Money.

Is die wens van gemeenten terecht? De overheid heeft zelf marktwerking in de zorg mogelijk gemaakt. Dan is het toch logisch dat bedrijven gaan voor de hoogste winst?

,,Dat moet ik even corrigeren. Zorgaanbieders gaan niet alleen maar voor het maken van winst. Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die puur uit zijn op winst. Maar ik denk dat de grote bulk bezig is met overleven, om allerlei redenen, zoals zorg in stand houden en werkgelegenheid behouden voor medewerkers. In de oude situatie, voor 2015, hadden instellingen een min of meer vast AWBZ-budget per jaar. Nu is er in 2015 landelijk marktwerking geïntroduceerd in deze sector. Klanten kunnen kiezen, dat is ook in de wet vastgelegd. En dat betekend dat zorgaanbieders niet langer weten welke omzet ze per jaar gaan maken. Die verandering heeft enorme impact.”

Kan een gemeente bij de aanbesteding niet simpelweg een maximumwinst vastleggen?

,,De wens is begrijpelijk: het idee is toch dat het geld dat is betaald voor zorg ook echt wordt besteed aan zorg. Maar de aanbestedingswet in Nederland staat dat niet toe. In die wet staat dat je alleen voorwaarden mag opnemen die rechtstreeks verband houden met de opdracht. En het salaris van de directeur houdt geen rechtstreeks verband met de opdracht, evenmin als de winst van de onderneming. Stel dat een gemeente in zijn aanbesteding toch opschrijft: we willen niet dat de topman meer dan de WNT-norm verdient. Als niemand van de aanbieders protesteert, dan is er weinig aan de hand. We hebben geen politie die controleert of aanbestedingen wel goed zijn. Maar als een zorgaanbieder dit aanvecht bij de rechtbank, dan vermoed ik dat hij gelijk krijgt.”

Kan je dan niks als gemeente, als je het idee hebt dat er iets niet klopt? Hoge winsten accepteren, omdat de zorg een markt is?

,,Er is de laatste jaren in veel gemeenten veel te doen over de tarieven. Dat is niet omdat die tarieven vaak zo luxueus, zo hoog zijn. Hoe kan een zorgorganisatie onder die omstandigheden dan toch extreem veel winst maken? Dat om positieve redenen zijn: het is hartstikke goed georganiseerd, dat is dan alleen maar mooi. Of is het zo dat er dingen gebeuren die je niet wilt? Wordt er beknibbeld op kwaliteit, op de lonen van medewerkers, of wordt er zorg gedeclareerd die niet geleverd is? Daarvoor zet je voorwaarden in je contract en daar zie je op toe bij de uitvoering ervan. Je moet grip hebben op de praktijk.”

Het lijkt wel alsof het aantal zorgaanbieders is geëxplodeerd sinds gemeenten extra zorgtaken kregen in 2015. Hoe kan dat?

,,Tot 2015 was er eigenlijk maar heel beperkt marktwerking in deze sector. We hebben het over niet-medische jeugdzorg en begeleiding en ondersteuning van mensen, zorg waarbij je dus geen ‘fysiek’ contact maakt. De overdracht van deze taken naar gemeenten viel samen met de introductie van marktwerking. Waarom? Dat moet je de Tweede Kamer vragen. Vrijwel alle gemeenten hebben toen een systeem kozen waarbij elke aanbieder die aan de voorwaarden voldeed een nuluren-contract kreeg. Niels Uenk en ik hebben dat onderzocht bij 380 gemeenten, bij 12 zorgvormen. Van alle 4500 contracten bleek 95 procent zo geregeld. Die aanpak, ook wel bekend onder de naam ‘Open House', biedt maximale keuzevrijheid aan cliënten. Het prikkelt aanbieders om zo goed mogelijk werk te leveren. Maar een enkele gemeente koos voor een andere aanpak, met een aanbesteding waarin zorgaanbieders zich als het ware moeten doodvechten om een contract.”

Die 5 procent die voor dit ander systeem koos, is die nu beter af?