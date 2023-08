‘Producent Stint kan zich voor de rechter niet verschuilen achter stempeltje van de overheid’

OSS – De producent van de Stint kan zich in de komende strafzaak niet verstoppen achter het feit dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer het voertuig in 2011 goedkeurde. ,,Als de producent weet had van de mankementen, kan hij zich niet verschuilen achter een stempeltje van de overheid.”