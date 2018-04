Problemen 'Engeland-route' door Brabant nemen toe: vluchtelingen gevonden in trucks

Dat er dit Paasweekend bij Maarheeze en Bladel vluchtelingen in een vrachtauto en busje werden aangetroffen, staat niet op zichzelf. De hoeveelheid illegale migranten rond Belgische truckparkings neemt de laatste maanden sterk toe. Engeland is en blijft voor hen het beloofde land.

Verscherpte controles bij de tankstations, confrontaties tussen vluchtelingen en agenten. Een Ethiopische vluchteling die overleed toen hij over de snelweg probeerde te ontkomen aan een politieactie. Of een Eritrese migrant die bijna met het schroot mee vermalen werd bij een bedrijf in het West-Vlaamse Veurne. De problemen met groepen 'transmigranten', zoals de Belgen vluchtelingen op weg naar Engeland inmiddels noemen, nemen de laatste maanden fors toe. Het lijkt dan ook geen toeval dat in deze regio afgelopen weekend een vrachtwagen met vier Albanezen en een busje met negentien vluchtelingen uit Irak werden onderschept.

Smokkelroutes

Momenteel zijn het toch al opvallend vaak Irakezen die zich op de smokkelroutes begeven. Maar dat kan bij wijze van spreken volgende maand weer anders zijn, al naar gelang het succes van de smokkel en de situatie in de wereld. Hoe dat in zijn werk gaat? Veerle Slegers, directeur van het Tilburgse centrum voor Europese samenwerking Portagora, kent de verhalen. Zij toog de afgelopen jaren een aantal keren als vrijwilliger naar de kampen rond Calais. ,,Terwijl de overheid er niet in slaagt een structuur op te zetten tegen de vluchtelingencrisis, verplaatst die zich onder de radar", is haar analyse. ,,Er is een dicht netwerk van mensensmokkelaars ontstaan dat steeds groter en professioneler wordt. Dat begint al in het thuisland, waar ze veel geld betalen. Daarna gaan die mensen door Europa van smokkelaar naar smokkelaar."

Die mensensmokkelaars zitten overigens maar hoogst zelden zelf achter het stuur. Vaak reizen ze mee met de groep vluchtelingen. Hun methode is inmiddels wijd bekend. Ze dringen een vrachtwagen binnen, vaak zonder dat de chauffeur het in de gaten heeft, soms ook met medeweten van een bestuurder. ,,Als onderbetaalde Bulgaarse chauffeur ben je ook een gewillige prooi voor omkoping", aldus Slegers. In zijn algemeenheid zijn Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs bovendien een stuk minder secuur in het beveiligen van hun truck. Daardoor rijden ze ook vaker nietsvermoedend met vluchtelingen in de laadruimte rond.

Verscherpte controles

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs melden het laatste jaar juist minder verstekelingen tijdens hun transporten. Al zegt dat dus niet alles, geeft een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN) toe. ,,Wij adviseren al een tijdje om vrachtwagens goed te beveiligen, en om na de Belgische grens niet meer te stoppen. Het kan dus zijn dat migranten minder snel voor een Nederlandse vrachtauto kiezen." Het aantal vluchtelingen dat in Nederland uit een vrachtwagen is gehaald, daalde vorig jaar fors. De laatste cijfers zijn echter van afgelopen herfst, terwijl de toegenomen problemen in België van de laatste maanden zijn. ,,Wat wij wel merken, is dat het zwaartepunt zich verplaatst van de havens naar het binnenland", vervolgt de TLN-woordvoerder. ,,De controles in bijvoorbeeld Rotterdam zijn verscherpt. Nu merken we dat er bijvoorbeeld meer meldingen uit Lage Zwaluwe komen." Daar werden juist dit Paasweekend nog twee Albanezen (16 en 17) uit een tentje gehaald, die al bivakkerend hoopten in een truck terecht te komen.