Privédetective zoekt neppers met verkeerd wasvoorschrift

Een scheef afgeknipt waslabel, dun stofje en een opdruk waar de kleur van het shirt doorheen zichtbaar is. Eindhovenaar John Warrink ziet het in de winkel meteen: namaak.

Eigenlijk wist hij het al toen hij voor de kledingwinkel in Enschede stond. Keurige zaak, maar te weinig allure voor een merk als Gucci. Warrink is particulier rechercheur - populairder gezegd: privédetective - en speurt naar verkopers van nepkleding. Producten van de opdrachtgever voor wie hij vandaag in Twente is, kunnen al helemaal niet in deze winkel liggen. BALR verkoopt alleen via de eigen website en één eigen winkel in Amsterdam. Soms vindt Warrink zelfs schoenen die het bedrijf helemaal niet maakt. Het merk van onder meer ex-profvoetballer Demy de Zeeuw is een van zijn opdrachtgevers. ,,Ik ben hun namaakbestrijder. Demy stuurt geregeld Instagram-afbeeldingen door."

Na een tip belandt Warrink in maart in Enschede. Hij heeft maar een paar minuten nodig om te zien dat z'n opdrachtgevers in de winkel worden benadeeld. Hij laat nog een foto zien van een nepartikel. Op het label staat een heel ander wasvoorschrift dan BALR zelf adviseert. Stomme fout. De verkoopster schrikt en weet nergens van, haar baas wil niet komen. De man geeft de Eindhovense particuliere rechercheur telefonisch wel toestemming om alle producten van BALR mee te nemen. Hij telt 167 shirts. ,,Ik controleerde ook meteen de andere merken waarvoor ik werk. Ik was er toch." Spullen van Levi's blijken slecht bedrukt: ook nep.

Schadevergoeding

De Enschedese winkeleigenaar reageert niet op brieven waarin BALR een schadevergoeding eist. Het leidt in september tot een rechtszaak. Daar verschijnt hij wel. De rechter acht de man schuldig. Hij moet 7500 euro betalen, maar deed dat tot nu toe nog niet. Inmiddels is beslag gelegd op zijn bankrekening.

In dit geval betrof het een winkel. ,,Redelijk makkelijk." Maar zoals alle producten wordt ook nepkleding veel online aangeboden; via Facebook of Instagram. ,,Dan moet je creatiever zijn. Door de spullen te kopen. Dan heb je in ieder geval een bankrekeningnummer." Rabobank biedt sinds kort de helpende hand door namen bij overboekingen te checken. Warrink heeft dus een legitiem excuus om de verkoper naar zijn of haar naam te vragen. Daar trappen ze door de lokroep van het geld soms in. Maar slimmeriken sturen via Whatsapp een Tikkie: een linkje waarmee je kunt betalen zonder naamcheck. Dan probeert Warrink de kleding op te halen. ,,Soms krijg je dan een adres." Als ze bij de MacDonalds willen afspreken, heeft de onderzoeker meerdere opties. Hij belt de politie of volgt de verkoper. Een kenteken noteren, helpt bij het doen van aangifte. Al met al denkt Warrink dat acht van de tien verkopers stom of gemakzuchtig genoeg zijn om een spoor achter te laten.

Zware criminelen