Prins Rick d’n Urste voert het carnaval in Netersel aan

Michiels is geboren in Netersel en woont samen met Gina. Hij kreeg het carnavalsvirus met de paplepel ingegoten en was als lid van de Tapkratjes een gangmaker van het eerste uur.

De finishlijn

De nieuwe prins is een fervent wielerliefhebber. Dat was te zien op de drukbezochte en avondvullende zittingsavond zaterdag in gemeenschapshuis De Poel. De prinsverkiezing was verpakt in een aantal acts binnen een creatief opgezet wielerdecor.