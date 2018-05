Primark Tilburg opent 13 juni: 230 man personeel, 44 paskamers en grote interieur-afdeling

Alleen al voor de Tilburgse vestiging worden 230 medewerkers gezocht. ,,Omgezet in voltijdbanen zijn er dat 180", vertelt Anne-Marie De Block, HR Manager Benelux. Op een normale doordeweekse dag werkt er zo'n 60 tot 70 man in de winkel.

Moderner

Het vier verdiepingen tellende pand wordt nog een maand klaargestoomd voor de opening. Het gloednieuwe gebouw telt 44 paskamers, 32 kassa's en verschillende relaxhoeken (met een lach 'mannen crèches' genoemd). De winkelruimte beslaat 4.900 vierkante meter, daarmee stormt de te openen winkel de top 5 van grootste Primark-vestigingen van Nederland binnen. De allernieuwste vestiging van de keten heeft op nog meer vlakken een streepje voor, vertelt Gerry Butler, de Ierse topman van Primark, verantwoordelijk voor de Benelux. De zaak oogt moderner ('we gaan er bij iedere nieuwe vestiging op vooruit') en krijgt een grote interieur-afdeling. Butler: ,,Daar is niet in iedere Primark ruimte voor, hier in Tilburg wel. Het aanbod is heel divers, naast kleding ook interieur, een 'beautyshop' en een ruimte waar mensen de laatste trends kunnen zien."

Zoektocht

De horeca laten ze aan de omliggende ondernemers over, klinkt het. ,,Daar is het in goede handen." Op de opening van de kledingreus wordt al geanticipeerd in de stad. Bij café Anvers is bijvoorbeeld verbouwd om de verwachte extra drukte in de binnenstad aan te kunnen.