Prikhalsbanden mogen nog steeds verkocht, maar niet gebruikt worden: ‘Niet de manier om met je dier om te gaan’

De eigenaar had de band bij een dierenspeciaalzaak gekocht, twitterde de dierenpolitie. ,,Verkoop mag, gebruik is echter een misdrijf. Niet klantvriendelijk als dat er niet bij verteld wordt, maar ja, het mag wel.” De eigenaar was duidelijk teleurgesteld in de dierenzaak.



In dit geval heeft de eigenaar vrijwillig afstand van de band gedaan en geen boete gekregen. Maar wie toch moedwillig zo'n band omdoet kan een boete krijgen wegens dierenmishandeling en die loopt op tot maximaal 20.000 euro. Daarnaast kan de rechter een celstraf van maximaal drie jaar opleggen.