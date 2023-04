Prijs voor nazorgproject borstkankerpatiënten Catharina

Maria werkt al halve eeuw bij Albert Heijn in Putte: ‘Zij kent alle klanten bij naam’

PUTTE - Op de kop af vijftig jaar na haar allereerste werkdag bij de Albert Heijn in Putte is Maria Smeijers (65) vrijdag in het zonnetje gezet door collega’s en trouwe klanten. ,,Ik heb nooit ergens anders willen werken.”