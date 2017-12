'Prijs op hoofd John van den Heuvel vanuit No Surrender'

Maandag heeft de politie drie leiders van No Surrender in zogeheten 'stopgesprekken' opgeroepen een einde te maken aan de dreiging. Daarbij heeft de politie uitleg gedaan over de ontvangen informatie en de rol die de door Klaas Otto opgerichte motorclub zou spelen.

Serieuze zaak

Over het verloop van de gesprekken zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk niets. Wel benadrukt hij dat de politie na overleg met de officier van justitie meteen strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld. ,,We nemen de zaak zeer serieus. We zoeken diegene die hier verantwoordelijk voor is. Journalisten moeten ongestoord hun werk kunnen doen.''

Over de aard van de tegen hem gerichte bedreiging tegen laat Telegraaf-verslaggever Van den Heuvel op verzoek van de politie niks los 'om het onderzoek niet te belemmeren'. De bedreiging staat vermoedelijk los van een artikel van hem en collega Mick van Wely vorige week vrijdag over onder meer het geweld binnen No Surrender. De politie had de informatie over de bedreiging van Van den Heuvel dagen eerder ontvangen.

Aangifte

Na de publicatie heeft ook Van Wely bedreigingen ontvangen uit de motorwereld. Beide journalisten gaan aangifte doen van bedreiging.

Op de site van De Telegraaf laten de verslaggevers weten dat ze zich niet laten intimideren. Van den Heuvel: ,,We vinden het fijn dat de politie dit serieus oppakt en onderzoekt. We gaan gewoon door met ons werk en hopen dat ook motorclubs inzien dat journalisten zonder bedreigingen hun werk moeten doen.''

Van de leiding van No Surrender was maandagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.

Vugts

Onlangs werd ook bekend dat misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool wordt bedreigd. Hij moest op dringend advies van de politie onderduiken en heeft inmiddels bewaking gekregen. Er zou 'gedetailleerde informatie' liggen over dreiging vanuit het criminele milieu. De journalist zou gevaar lopen vanwege zijn publicaties in de krant en zijn recent gepubliceerde boek Afrekeningen.