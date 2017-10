Potverdorie Philips, niet óók het Evoluon

Herinneringen

Het verhaal van Scheepens is niet uniek, juist heel gewoon. Zoals zoveel mensen uit Strijp, uit Eindhoven herinneringen hebben aan de 'vliegende schotel'. Of de 'Strijpse tiet', zo werd ie stiekem ook wel eens genoemd. Gebouwd op 't Ven, dat voelde als een dorpje. Waar huizen stonden aan de Tolstraat, de Venstraat en de Paaltjesweg. ,,Aan de Noord-Brabantlaan stond bij de bouw van het Evoluon een huisje, meer een hokje. Daar kon je op een knop drukken waarna een stem op een geluidsopname de bezoekers vertelde wat voor gebouw er zou komen." Ze speelde er graag. Ook die keer dat twee mannen binnenkwamen. Sjieke, lange kerels. Ze was bang dat ze weggestuurd zou worden maar dat deden ze niet. ,,Eén van de twee had een grote, ietwat kromme neus." Hij maakte toen al indruk. Pas later ontdekte ze dat het Frits Philips moet zijn geweest, samen met één van de twee architecten Leo de Bever of Louis Kalff.

Toekomst

Dergelijke gedachten flitsen door haar hoofd als ze de krant leest. ,,Sentimenteel hè", klinkt het als Scheepens een paar uur later na enig aandringen haar zo gewone verhaal doet. ,,Ik had er ook jarenlang niets over gehoord. Niet over de plannen, niet over de toekomst. En dan één keer zo op de voorpagina." Bang dat het Evoluon ooit zal worden afgebroken, is ze niet. ,,Ze zorgen vast dat het behouden blijft, het is toch een Rijksmonument?" Maar ze vreest dat snelle vastgoedjongens de groene omgeving geweld aandoen, met kantoorkolossen klinkende munt proberen te slaan uit hun investering in het Evoluon. Of dat een grote, lelijke parkeergarage afbreuk zal doen aan 'haar' indrukwekkende Evoluon. ,,Dan denk ik: had Philips zelf niet een bestemming moeten zoeken voor het Evoluon? Gewoon onder Philips' vleugels. Philips is toch onlosmakelijk verbonden met het Evoluon? Eindhoven is toch een echte stad geworden juist door Philips? Ze hebben al zoveel weggehaald." Nog steeds is de wond die Philips precies twintig jaar geleden veroorzaakte met de verhuizing naar Amsterdam niet geheeld.