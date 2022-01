Postbode verzamelde jarenlang duizenden brieven en kaarten thuis, vervuilde post niet meer bezorgd

Auto in de kreukels, bestuurder naar ziekenhuis: over de kop in Oploo

OPLOO - Aan de Deurneseweg in Oploo is in de vroege ochtend van woensdag een auto van de weg geraakt en meerdere malen op de kop geslagen. De bestuurder is moet onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

26 januari