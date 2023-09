Portret van de koningin in haar ‘eigen’ Máxima Medisch Centrum, van de hand van bekende Veldhovense kunstenares Hanneke Hielkema

Burgemees­ter gaat ‘festival­keur­merk’ voor taxi’s in Tilburg niet opleggen, maar laat er wel naar kijken

TILBURG - Om incidenten met taxi’s tijdens grote evenementen zoals carnaval of de Tilburgse kermis aan te pakken, pleit PvdA-raadslid Aziza Aboulkacem voor een ‘festivalkeurmerk’. Burgemeester Weterings is niet van plan dit zomaar in te voeren.