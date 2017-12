Portier zegt baan op na geweldsexplosie City Hotel Tilburg: 'Hij was erg geschrokken'

TILBURG – De nachtportier van City Hotel Tilburg die in september in elkaar werd geslagen door een agressieve hotelgast , heeft na de mishandeling meteen zijn baan opgezegd. Dat laat een manager van het hotel weten aan het Brabants Dagblad. ,,De gebeurtenis had zoveel indruk op hem gemaakt dat hij liever niet meer wilde terugkomen.”

Gisterenavond bracht de politie voor het eerst informatie naar buiten over de zware mishandeling in het hotel, die in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 september plaatsvond.

Bewakingsbeelden

In een uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant werden bewakingsbeelden getoond waarop te zien is dat een donkere man, volgens de manager een hotelgast, uit zijn slof schiet en meerdere keren intrapt op de jonge hotelmedewerker.

Volgens de manager ging het hier om een wraakactie. Even daarvoor werd een groep van vijftien personen de toegang ontzegd, omdat er maar voor twee personen één kamer was geboekt. ,,Toen de politie na de discussie was vertrokken, kwamen de twee mannen naar beneden om de portier, die pas een week bij ons bezig was, een lesje te leren. Echt verschrikkelijk.”

Zinloos geweld

De man die op het filmpje zo tekeer gaat is nog na twee maanden nog niet gepakt. Zijn kameraad is wel gearresteerd, zegt de manager. ,,Maar omdat de hotelkamer op zijn naam stond, weten wij niet wie die andere man is geweest.” Na de mishandeling is er niets vernield of gestolen. ,,Zinloos geweld dus. Ongelofelijk dat zoiets kan gebeuren.”