Pompoenen steeds populairder, vooral in Brabant

De grote, oranje herfstvrucht wint ieder jaar weer aan populariteit. Het aantal bedrijven dat pompoenen teelt is de afgelopen vier jaar in Nederland namelijk met bijna twintig procent gestegen. Ook maken kwekers steeds meer landbouwgrond vrij voor de teelt ervan: sinds 2018 zo'n 65 procent.

Het aantal pompoenkwekers steeg tussen 2018 en dit jaar in bijna alle provincies. Brabant kent dus de meeste pompoenproducenten en wordt gevolgd door Flevoland en Limburg.

In die laatste twee provincies wordt met afstand de meeste landbouwgrond gebruikt voor de kweek van de vrucht. Flevoland heeft daar 359 hectare voor in gebruik en Limburg 211 hectare. In Brabant is dat 130 hectare. Dat was in 2018 nog 85 hectare.

Soep en cake

Pompoenen worden gebruikt voor verwerking in verschillende gerechten. Zo kan je er bijvoorbeeld soep of cake van maken. De meest gangbare eetpompoen is de hokkaido, afkomstig van het gelijknamige ­Japanse eiland. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en is door de Amerikanen naar Hokkaido gebracht. Deze pompoen heeft een oranjerode kleur met een milde, zoete, nootachtige smaak.

Eind oktober zijn de vruchten vooral gewild als knutselvoorwerp voor Halloween. Dat merken ze ook bij Franken Fruit in Bergen op Zoom, waar de pompoenvelden drukbezocht zijn. ,,In tijden van corona is het een veilig uitje. Het is in de buitenlucht en je kunt genoeg afstand bewaren", zegt Brina Franken.

Hoe je een Halloween-pompoen maakt? Bij Charlotte’s Pompoenen in IJzendijke weten ze er alles van. Sophie Doens doet het in deze video voor.