Politieman met kinderporno was leider bij scoutinggroep in Eindhoven

EINDHOVEN - De politiemedewerker die op non-actief is gesteld wegens het bezit van kinderporno, was enkele jaren jeugdleider bij Scouting Stratum in Eindhoven. Daar is hij in 2017 gestopt. Als lid is hij nu ook op non-actief gesteld door de Eindhovense scoutingtak.

De organisatie laat de leden en ouders ook weten dat ‘er geen verband is tussen de vastgestelde strafbare feiten en onze vereniging'. Scouting Nederland zegt dat er 'geen signalen waren van ongewenst gedrag’ door de man. Voorzitter Ad van Best van Scouting Stratum en de landelijk woordvoerster laten weten 'geschrokken’ te zijn van de berichten.

Volgens het bericht was de 23-jarige ict-medewerker van de politie in 2015 en 2106 leider bij de Bevers, de groep kinderen van 5 tot en met 7 jaar, in de blokhut aan het Heihoefpad bij de Roostenlaan. Over de leider waren dus geen klachten bekend. Nu is hij nog lid van de Clan Hannibal-stam, een groep voor oudere scouts.

Van Best wil verder niet reageren op vragen over de kwestie. Hij verwijst naar het Openbaar Ministerie dat de man heeft aangehouden. ,,Wij weten ook niet meer dan er in de krant is gepubliceerd", aldus de voorzitter.

Limburg

Volgens dat bericht is de man aangehouden na een onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoersme van de politie Limburg. Hij zou kinderporno gedownload hebben en in zijn bezit hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zelf kinderporno vervaardigd zou hebben. De oud-politieman zit minstens veertien dagen vast.



Voor andere vragen verwijst Van Best naar Scouting Nederland. Woordvoerster Wendy van Rossum bevestigt het bericht van Scouting Stratum. ,,Dit is altijd schrikken, want dit willen we niet. We willen zorgen dat kinderen hier veilig zijn.” Ook zegt ze dat scouting nooit eerder signalen van ongewenst gedrag heeft gehad over de politieman. ,,Als we die wel hadden gekregen, was er zeker actie ondernomen. Maar zover we weten is er geen link tussen die activiteiten en zijn werk bij Scouting Stratum.” Als een lid beschuldigd wordt van ongewenst gedrag wordt de beschuldigde altijd op non-actief gesteld tot er een uitspraak is in de zaak. Bij een ‘schuldig’ wordt het lid op de zwarte lijst geplaatst.

Meldplicht