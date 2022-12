Politieman die Tim van der Boor doodschoot, wordt vervolgd voor dood door schuld

De politieman, van wie de leeftijd en woonplaats niet bekend zijn gemaakt, maakte op de avond van 17 maart deel uit van een arrestatieteam. De bedoeling was om de in zijn auto zittende Van der Boor aan te houden op verdenking van de handel in drugs, maar bij de arrestatie ging het wapen van de politieman onbedoeld af.

‘Aanmerkelijk verwijt’

Op grond van het onderzoek van de Rijksrecherche komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de politieman een ‘aanmerkelijk verwijt kan worden gemaakt’. De fout die hij maakte, was dat hij zijn trekkervinger niet op de slede van het pistool heeft gehouden, zoals politiemensen dat in de training wordt aangeleerd.

Nabestaanden van Tim van der Boor lieten eerder weten dat ze vinden dat de politieman ‘op zijn minst doodslag’ ten laste moet worden gelegd. Dat doet het Openbaar Ministerie dus niet. Onderzoeker Jaap Timmer, deskundig op het gebied van politiegeweld, zei eerder tegen het Brabants Dagblad dat de rechters rekening houden met het feit dat leden van een arrestatieteam ‘moeilijk werk verrichten, onder zware omstandigheden’. De politieman zal worden berecht in Utrecht.

Werkstraf dertig uur

In een min of meer vergelijkbare zaak, die in 2019 in Limburg speelde, kreeg een agent een werkstraf van dertig uur. Ook hier had de betrokken politieman in strijd met de instructies zijn vinger aan de trekker gehouden. Een onschuldige man werd daardoor neergeschoten.

Bij het dodelijk incident in Waalwijk zat de vriendin van Van den Boor naast hem in de auto. Tijdens een rechtszaak in Breda werd onlangs duidelijk dat zij op dat moment 18 zakjes cocaïne bij zich had.