Politieman aangeklaagd wegens schieten op verdachte en veel ongelukken in de regio

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Op de Risten in Rijsbergen is vrijdagochtend een fietser overleden na een aanrijding met een auto. Het gaat om een 80-jarige inwoner van Rijsbergen. Lees meer: Fietser (80) overleden na aanrijding met auto in Rijsbergen

De politieman die op 25 november 2014 acht keer heeft geschoten op een vluchtende verdachte op de Weststadweg in Oosterhout is door justitie in Breda aangeklaagd voor poging tot doodslag. Lees meer: Politieman wordt aangeklaagd voor poging tot doodslag

Bij een botsing tussen twee auto's op de Rat Verleghstraat in Breda is een inzittende van een auto gewond geraakt. Lees meer: Gewonde bij frontale botsing tussen twee auto's in Breda

In Kaatsheuvel is vrijdag aan het begin van de middag een ernstig ongeluk gebeurd. Op de Europalaan werd een meisje op een fiets aangereden door een auto. Lees meer: Meisje zwaargewond na aanrijding met auto in Kaatsheuvel