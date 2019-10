Politieke crisis in het provinciehuis door knieval CDA

Het was een wat ongemakkelijke vertoning, toen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA enkele maanden terug hun moeizaam tot stand gekomen Brabantse coalitieakkoord presenteerden. Nog voor het woord 'landbouw' überhaupt gevallen was, stuurde het CDA al een persbericht rond. 'Realisme komt terug in Brabantse landbouw', stond erboven. Wat volgde, was een opsomming van twaalf kleinere ingrepen in het landbouwbeleid van de provincie waar het CDA in de jaren ervoor fel oppositie tegen voerde. De hoofdlijnen van het beleid bleven echter fier overeind. Oudere stallen moesten gewoon, zoals afgesproken, per 2022 aan strengere eisen voldoen. Aan de doelstellingen - reductie van de agrarische stikstofuitstoot - werd niet getornd.