Politiek Gemert-Bakel rekent op ‘gezond verstand’ in door conflict afgeketst bouwplan bij Dribbelei

Fracties in de gemeenteraad hopen dat in de relatie tussen die twee het ‘gezond verstand’ uiteindelijk zal zegevieren. Dat is de rode draad in de reacties van enkele raadsfracties. Maar de kwalificaties die de partijen geven aan de beslissing van Maas om de stekker te trekken uit het plan-Dribbelei, die lopen wel uiteen.

‘Vrij kinderachtig’ noemt fractievoorzitter Toon Coopmans van de Dorpspartij de stap van de markante Gemertenaar. ,,Spijtig, al kan ik wel begrip hebben voor de emoties die spelen”, zegt fractievoorzitter Stefan Janszen van het CDA daarentegen.

Aanvaringen over zwembad en bijgebouw

Donderdag onthulde het ED waarom Jos Maas de stekker uit het bouwplan Dribbelei aan de zuidkant van Gemert-dorp, nabij de gelijknamige visvijver, heeft getrokken. Daar zouden honderd huizen moeten komen, een nieuwe entree aan die kant van het dorp.

Maar Maas wil niet meer, vanwege de aanvaringen die hij de afgelopen jaren had met het gemeentebestuur over een al dan niet illegaal zwembad bij zijn huis aan de Kromstraat en een illegaal bijgebouw bij een vakantiewoning in het buitengebied van De Mortel. De ondernemer is dat gedoe ‘helemaal zat’. De strijdende partijen doen er alle twee het zwijgen toe.

Van ons mogen daar ook best minder woningen komen dan de bedoeling was Marius Vos, fractievoorzitter Sociaal Gemert-Bakel

Nieuw visitekaartje

,,Erg jammer dat dit plan nu niet doorgaat”, zegt fractievoorzitter Janszen namens het CDA. ,,We hechten hier heel veel waarde aan. Omdat het een nieuw visitekaartje op een gezichtsbepalende plek is, en omdat we om nieuwe woningen zitten te springen. Maar ik snap wel dat de discussies tussen B en W en de projectontwikkelaar de nodige emoties hebben opgeroepen, hoor. Al hoop ik wel dat als die wat zijn bedaard het gezond verstand weer gaat overheersen.”

Bij de Dorpspartij kan de handelwijze van Maas op wat minder begrip rekenen. ,,Illegaal is illegaal. Daar moeten we als overheid tegen optreden”, zegt Toon Coopmans. ,,Dat moet je in mijn ogen los zien van de gesprekken over bouwplan Dribbelei. Nu worden de Gemertenaren die zitten te springen om een woning hier de dupe van. Dat kan niet, vind ik.”

Erg veel groen verloren

Oppositiepartij Sociaal Gemert-Bakel vindt het eveneens jammer dat de extra woningen die Gemert nodig heeft er nu niet lijken te komen, zegt fractievoorzitter Marius Vos. ,,Maar wel met die kanttekening dat wij van meet af aan van oordeel zijn geweest dat er door dit bouwplan op die plek rond de visvijver wel erg veel groen verloren zou gaan. Van ons mogen daar ook best minder woningen komen.”

Ook Vos wijst erop dat de regels en wetten die gelden voor andere inwoners van Gemert-Bakel ook gelden voor ondernemer Maas. ,,Hij moet zich ook aan de wet houden. Als het bijgebouw bij zijn vakantiewoning illegaal is, moet hij dat afbreken. En hetzelfde geldt voor dat zwembad. Volgens de informatie die wij hebben, was en is dat nog steeds illegaal.”